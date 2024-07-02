Зангезурский коридор создаст новую платформу для взаимодействия Баку и Пекина – Тахир Будагов

Политик и госдеятель Азербайджана Тахир Будагов высказался о значимости Зангезурского коридора для развития торгово-экономических связей с Китаем и другими странами Евразии.

Глава Центрального аппарата партии "Ени Азербайджан" Азербайджана Тахир Будагов высказался о важности Зангезурского коридора в контексте сотрудничества Азербайджана и Китая.

"Безусловно, исходя из принципиальной позиции нашей страны, реализация Зангезурского коридора в предстоящий период создаст новую многостороннюю платформу для взаимодействия Азербайджана, Китая и других партнерских государств, способствуя укреплению конструктивного сотрудничества в Евразии"

– Тахир Будагов

По словам Будагова, Азербайджан является важным транзитным узлом Евразии и страной, которая одной из первых откликнулась на предложения Китая по проекту "Один пояс, один путь".

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял члена Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, заведующего отделом международных связей Лю Цзяньчао. Стороны обсудили сотрудничество в рамках проекта "Один пояс, один путь", частью которого является Срединный коридор.