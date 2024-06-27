Вестник Кавказа

Баку и Пекин расширяют Срединный коридор

Товарный поезд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан и Китай подписали меморандум о сотрудничестве, он поспособствует увеличению грузоперевозок по Срединному коридору - Транскаспийскому маршруту.

Азербайджан и Китай провели встречу, итогом которой стал меморандум о сотрудничестве в вопросе грузоперевозок.

Как сообщают Азербайджанские железные дороги, документ был подписан в ходе встречи с делегацией правительства китайской провинции Цзянсу.

Азербайджанская и китайская стороны провели обмен мнениями о привлечении новых грузов в Срединный коридор, обсудили текущие вопросы сотрудничества и субсидирование Китаем транзита через территорию Азербайджана. По итогам переговоров стороны подписали меморандум о сотрудничестве, он поможет развитию двусторонних связей в области железнодорожного транспорта и увеличению объемов перевозки грузов по Срединному коридору - Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Отметим, первый блок-поезд из провинции Цзянсу находится на пути в Азербайджан, он отправился из Китая 20 июня, в Баку его прибытие ожидают в самое ближайшее время.

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