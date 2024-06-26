Первый грузовой поезд отправился по новому маршруту Срединного коридора

В Турцию по новому маршруту через Срединный коридор отправился первый грузовой поезд. Он состоит из 110 контейнеров. Поезд тронулся из Китая.

По новому маршруту через Срединный коридор в Турцию отправился первый грузовой поезд, пишет пресс-служба "Азербайджанских железных дорог".

Поезд отправился из китайского города Нанкин и доберется до Стамбула по маршруту Центральная Азия-Каспийское море- Азербайджан-Грузия.

Отмечается, что транспорт, состоящий из 110 контейнеров, доставил в Турцию бытовую технику и предметы повседневной необходимости.

В АЖД добавили, что сейчас грузоперевозки между Китаем и Европой осуществляются по нескольким направлениям, проходя через Центральную Азию, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Черное море.