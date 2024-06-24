Казахстан назвал Китай ведущим экономическим партнером

Президент Казахстана заявил, что основным партнером страны по торгово-экономическому сотрудничеству является Китай. Совокупный объем инвестиций Пекина в экономику Казахстана в минувшем году превысил $25 млрд.

Лидер Казахстана заявил о том, что Китай стал основным партнером Казахстана в области торговли и инвестиций. По его словам, за минувшие три десятка лет стороны нарастили товарооборот в 30 раз.

«КНР неизменно сохраняет позицию ведущего торгового и инвестиционного партнера Казахстана. За более чем 30 лет двусторонних отношений объем товарооборота между [двумя] странами вырос в 100 раз, достигнув в 2023 году $41 млрд, что является историческим рекордом»

– Касым-Жомарт Токаев.

Также в прошлом году КНР вошел в 4 основных инвесторов страны, а в целом же совокупный объем инвестиций Пекина превысил $25 млрд.

Сотрудничество между Казахстаном и Китаем играет важную роль в обеспечении устойчивого экономического развития обеих стран: позволяет расширять границы возможностей и совместно преодолевать вызовы современного мира, обеспечивая процветание и благополучие для народов Казахстана и Китая, отметил казахский лидер.