Вестник Кавказа

Азербайджан заинтересован в китайских инвестициях в Карабах - депутат

Азербайджан заинтересован в китайских инвестициях в Карабах - депутат
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Депутат Милли Меджлиса заявил о заинтересованности Азербайджана в инвестициях Китая в освобожденные территории страны, в частности в Карабах. Он также отметил быстроразвивающиеся отношения Баку и Пекина.

Инвестиции Китая в освобожденные от оккупации территории интересуют Азербайджан, заявил депутат Милли Меджлиса (парламента) Фариз Исмаилзаде на конференции на тему "Азербайджано-китайское стратегическое партнерство: консолидация и продвижение сотрудничества на Глобальном Юге" в Баку.

"Для китайских компаний будут созданы все условия, в том числе они смогут участвовать в азербайджанских государственных инвестиционных проектах"

- Фариз Исмаилзаде

Он отметил, что отношения Азербайджана и Китая активно развиваются в последние годы, и добавил, что товарооборот между странами достиг $3 млрд в 2024 году и стал рекордным. Это на 40% больше показателей 2023 года.

"Особенно радует то, что за последний год Китай начал строительство новой железной дороги, объединяющей Кыргызстан с Узбекистан, и в конечном итоге Каспийский регион. Это поспособствует росту товарооборота между странами и укрепит стратегический проект "Один пояс – один путь"

- Фариз Исмаилзаде

Напомним, что сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял члена Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, заведующего отделом международных связей Лю Цзяньчао. Стороны обсудили проекты Срединного коридора и "Один пояс, один путь".

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