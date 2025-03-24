Вестник Кавказа

Ильхам Алиев обсудил с Лю Цзяньчао Срединный коридор и "Один пояс, один путь"

Ильхам Алиев обсудил с Лю Цзяньчао Срединный коридор и "Один пояс, один путь"
© Фото: пресс-служба президента Азербайджанской Республики
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял члена ЦК Коммунистической партии Китая, заведующего отделом международных связей Лю Цзяньчао. На встрече обсуждались, среди прочих вопросов, Срединный коридор и проект "Один пояс, один путь".

Азербайджанский президент Ильхам Алиев сегодня принял члена Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, заведующего отделом международных связей Лю Цзяньчао – на встрече обсуждалось в том числе взаимодействие в рамках проектов Срединного коридора и "Один пояс, один путь".

В ходе беседы глава азербайджанского государства выразил надежду на то, что визит Лю Цзяньчао внесет вклад в дальнейшее упрочение дружественных отношений между Баку и Пекином.

Ильхам Алиев обратил внимание на хорошую динамику развития отношений между странами, подчеркнул, что они распространяются на многие сферы. Президент указал на то, что "Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между АР и КНР", принятая по итогам его встречи с Си Цзиньпином в 2024 году, свидетельствует о дружбе, партнерстве и сотрудничестве. Кроме того, она повысила уровень азербайджано-китайского взаимодействия.

Глава государства выразил убежденность в том, что отношения между Азербайджаном и Китаем будут успешно развиваться в дальнейшем Ильхам Алиев также отметил роль, которую сотрудничество в политической, экономической и транспортной областях играет в укреплении безопасности и развитии многостороннего сотрудничества в регионе.

Лю Цзяньчао подчеркнул, что встреча с президентом Азербайджана – честь для него, передал Ильхаму Алиеву приветствия и добрые пожелания главы КНР Си Цзиньпина.

Глава азербайджанского государства выразил благодарность за приветствия, просил передать и его приветствия китайскому лидеру.

Лю Цзяньчао пояснил, что впервые посещает Азербайджан, и добавил, что процессы развития, которые он увидел в Баку, произвели на него глубокое впечатление.

На встрече рассматривались вопросы расширения азербайджано-китайских торгово-экономических связей, сотрудничества в области возобновляемой энергии и транспорта, а также в рамках проекта Срединный коридор и "Один пояс, один путь".

Кроме того, Ильхам Алиев и Лю Цзяньчао обменялись мнениями о развитии отношений между партией "Ени Азербайджан" и Коммунистической партией Китая.

Напомним, Срединный коридор, который еще называют Транскаспийский международный транспортный маршрут, соединяет Китай и страны Европы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию. Он является составной частью проекта "Один пояс, один путь".

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