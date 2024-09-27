Штайнмайер рассказал о перспективах Срединного коридора для Германии

Германия, как и Азербайджан, заинтересована в развитии Срединного коридора, который будет интересен стране с точки зрения альтернативного транспортного пути в страны Азии и Востока, заявил сегодня в Баку Франк-Вальтер Штайнмайер.

Азербайджан, как и во времена Великого шелкового пути, снова становится местом, где сходятся основные торговые пути мира, заявил сегодня в Баку, выступая с заявлением для прессы совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Мы оба заинтересованы в экономических и торговых связях не только с Центральной Азией, но и с Дальним Востоком, Юго-Западной Азией, а также с Китаем. В то же время нам хорошо известно, насколько ограничены действующие транспортные пути, и их возможности"

- Франк-Вальтер Штайнмайер

В этом плане для экономики Германии интересной перспективой выступает Срединный коридор, соединяющий страны Европы с Китаем через Южный Кавказ, который сейчас является одним из самых безопасных регионов мира. Если его стабильное развитие продолжится, как это было в последнее время, эта перспектива станет еще более привлекательной, отметил президент ФРГ.

Напомним, Срединный коридор (Транскаспийский маршрут, ТМТМ) проходит от Китая до стран Европы. Основная его часть - железнодорожная, также перевозки ведутся по Каспийскому морю. В минувшем 2024 году по коридору было перевезено около 2 млн т грузов, в 2025 годУ его мощность вырастет как минимум в пять раз - до 10 млн т.