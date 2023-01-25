Вестник Кавказа

Семь стран создают Ассоциацию "Срединный коридор"

Грузоперевозки по железной дороге
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В скором времени у стран-участниц новой транспортной артерии, соединяющей Китай со странами Европы, Срединного коридора, появится Ассоциация со штаб-квартирой в столице Азербайджана.

Представители семи заинтересованных стран договорились о создании Ассоциации "Срединный коридор", сообщает Telegram-канал "Торговля без границ".

Участниками нового объединения будут Китай, Турция, Австрия, Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. Организация называется "Международная ассоциация "Евразийский транспортный путь".

Штаб-квартира новой Ассоциации будет размещаться в столице Азербайджана городе Баку.

Напомним, Срединный коридор (Транскаспийский маршрут, ТМТМ) проходит от Китая до стран Европы. Основная его часть - железнодорожная, также перевозки ведутся по Каспийскому морю. В этом году по коридору будет перевезено 2 млн т грузов, ожидается, что до 2025 года его мощность вырастет как минимум в пять раз - до 10 млн т.

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