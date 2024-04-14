Вестник Кавказа

Китай займется развитием Срединного коридора в Грузии

Китай займется развитием Срединного коридора в Грузии
© Фото: Минэкономики Грузии
Грузия и Китай подписали меморандум об активизации совместной работы над развитием Срединного коридора. Документ был подписан в ходе визита в Китай глава Минэкономики Грузии.

Тбилиси и Пекин заключили меморандум о взаимопонимании по развитию Срединного коридора, сообщили в Минэкономики Грузии.

Подписи под документом поставили первый вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташили и глава Нацкомиссии по развитию и реформам Китая Чао Ченсин. Церемония состоялась в ходе визита грузинского политика в КНР.

О значении документа рассказал глава Минэкономики Грузии.

"Меморандум дает нам возможность установить более тесные торгово-экономические связи с Китаем, привлечь дополнительные инвестиции и увеличить экспорт грузинской продукции в Китай"

– Давиташвили

Грузинский министр подчеркнул, что, благодаря меморандуму, Грузия сможет привлечь больше грузов для перевозки по Среднему коридору, что позитивно повлияет на значение Грузии как регионального хаба.

В министерстве уточнили, что подписанный сторонами меморандум предусматривает углубление грузино-китайского сотрудничества для большей активизации и эффективного функционирования Среднего коридора. Согласно документу, стороны обязуются вести совместную работу над привлечением дополнительных грузов, оптимизацией маршрутов, развитием инфраструктуры и повышением качества транспортных услуг, укреплением сотрудничества в таможенной сфере транспортной безопасности и цифровизации.

Напомним, Срединный коридор Средний коридор соединяет Китай и страны Европы через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию. Его составной частью, соответственно, является железная дорога Баку-Тбилиси-Карс.

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