Вестник Кавказа

Азербайджан требует от Франции отказаться от препятствующих миру действий

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД Азербайджана отреагировали на вчерашние слова главы МИД Франции. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что попытки поставить под сомнение законность выдвинутых Баку требований неприемлемы.

Азербайджан решительно отвергает все обвинения, которые были выдвинуты 2 апреля главой МИД Франции в связи с мирным урегулированием между Азербайджаном и Арменией и судебным процессом над армянскими военными преступниками. Такое заявление сделал пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Айхан Гаджизаде назвал недопустимым ставить под сомнение обсуждаемое на протяжении двух лет легитимное требование об изменении Конституции Армении, содержащей территориальные претензии к Азербайджану, и представлять его в качестве нового условия.

"Если, как утверждает Франция, она действительно поддерживает скорейшее подписание мирного соглашения, то ей следует побудить Армению предпринять соответствующие шаги. Что касается призывов освободить лиц армянского происхождения, обвиняемых или осужденных за военные преступления, этнические чистки, военную агрессию, пытки и другие тяжкие преступления, расследование этих преступлений и проведение судебного процесса по ним является правом Азербайджана, а опубликованное 13 марта заключение Рабочей группы Совета ООН по правам человека по произвольным задержаниям еще раз подтвердило это, доказав, что клеветническая кампания против суда безосновательна"

– представитель МИД АР

Он также посоветовал Франции, пытающейся вмешаться в судебный процесс в других странах, сначала заняться расследованием таких фактов, как политические преследования внутри своей страны и убийства демонстрантов на различных митингах, пытки местного населения заморских территориях в результате неоколониальной политики Франции, распространение взяточничества и коррупции во французском парламенте.

" К примеру, на том же заседании в ответ на вопрос депутата о недопустимости вмешательства в дела других государств в сфере верховенства закона, тогда как судебная система во Франции используется как средство давления на политических оппонентов, министр сказал, что не может комментировать решение французского суда, и это также является показателем двойных стандартов официального Парижа. Требуем от Франции прекратить шаги, которые не служат миру и подрывают стабильность в регионе"

– Айхан Гаджизаде

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1015 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Баку осудили антиазербайджанские заявления Парижа

В Баку осудили антиазербайджанские заявления Парижа

Ильхам Алиев подвел итоги 2024 и обозначил перспективы на 2025 год во внешней политике

Ильхам Алиев подвел итоги 2024 и обозначил перспективы на 2025 год во внешней политике

Баку потребовал от Франции прекратить шаги по дестабилизации на Южном Кавказе

Баку потребовал от Франции прекратить шаги по дестабилизации на Южном Кавказе

Ильхам Алиев заявил о вмешательстве Макрона в события в Грузии

Ильхам Алиев заявил о вмешательстве Макрона в события в Грузии

Армения несерьезно относится к проблеме изменения климата – Баку

Армения несерьезно относится к проблеме изменения климата – Баку

В Баку осудили отказ Франции участвовать в COP29

В Баку осудили отказ Франции участвовать в COP29

Баку призвал Европу обратить внимание на политические аресты во Франции

Баку призвал Европу обратить внимание на политические аресты во Франции

Гастрономический туризм в азербайджанском Лянкяране

Гастрономический туризм в азербайджанском Лянкяране

Парламентарии Азербайджана разорвали связи с коллегами из Франции

Парламентарии Азербайджана разорвали связи с коллегами из Франции

Алиев – Армении и Франции: прекратите опасные игры!

Алиев – Армении и Франции: прекратите опасные игры!

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы