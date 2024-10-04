Азербайджан требует от Франции отказаться от препятствующих миру действий

В МИД Азербайджана отреагировали на вчерашние слова главы МИД Франции. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что попытки поставить под сомнение законность выдвинутых Баку требований неприемлемы.

Азербайджан решительно отвергает все обвинения, которые были выдвинуты 2 апреля главой МИД Франции в связи с мирным урегулированием между Азербайджаном и Арменией и судебным процессом над армянскими военными преступниками. Такое заявление сделал пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Айхан Гаджизаде назвал недопустимым ставить под сомнение обсуждаемое на протяжении двух лет легитимное требование об изменении Конституции Армении, содержащей территориальные претензии к Азербайджану, и представлять его в качестве нового условия.

"Если, как утверждает Франция, она действительно поддерживает скорейшее подписание мирного соглашения, то ей следует побудить Армению предпринять соответствующие шаги. Что касается призывов освободить лиц армянского происхождения, обвиняемых или осужденных за военные преступления, этнические чистки, военную агрессию, пытки и другие тяжкие преступления, расследование этих преступлений и проведение судебного процесса по ним является правом Азербайджана, а опубликованное 13 марта заключение Рабочей группы Совета ООН по правам человека по произвольным задержаниям еще раз подтвердило это, доказав, что клеветническая кампания против суда безосновательна"

– представитель МИД АР

Он также посоветовал Франции, пытающейся вмешаться в судебный процесс в других странах, сначала заняться расследованием таких фактов, как политические преследования внутри своей страны и убийства демонстрантов на различных митингах, пытки местного населения заморских территориях в результате неоколониальной политики Франции, распространение взяточничества и коррупции во французском парламенте.

" К примеру, на том же заседании в ответ на вопрос депутата о недопустимости вмешательства в дела других государств в сфере верховенства закона, тогда как судебная система во Франции используется как средство давления на политических оппонентов, министр сказал, что не может комментировать решение французского суда, и это также является показателем двойных стандартов официального Парижа. Требуем от Франции прекратить шаги, которые не служат миру и подрывают стабильность в регионе"

– Айхан Гаджизаде