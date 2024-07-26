Вестник Кавказа

Гроно: мир между Азербайджаном и Арменией принесет стабильность на Южный Кавказ

Гроно: мир между Азербайджаном и Арменией принесет стабильность на Южный Кавказ
Армянский премьер Никол Пашинян принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Магдалену Гроно. Они обсудили мирное соглашение между Баку и Ереваном и отношения Армении с Европой.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдаленой Гроно, сообщили СМИ.

Пашинян и Гроно обсудили ситуацию в регионе Южного Кавказа. Центральной темой стал мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Собеседники выразили согласие в важности заключения мирного соглашения между странами.

Спецпредставитель ЕС также обозначила уверенность, что мирное соглашение между Баку и Ереваном установит стабильность на Южном Кавказе.

Кроме того, стороны переговорили об отношениях Армении и ЕС и реализации демократических реформ при содействии объединения.

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