Вестник Кавказа

Глава МИД Азербайджана встретился с Магдаленой Гроно

Глава МИД Азербайджана встретился с Магдаленой Гроно
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял спецпредставителя ЕС Магдалену Гроно.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Магдалена Гроно провели переговоры. Также на встрече присутствовал заместитель генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы по экономическим и глобальным вопросам Саймон Морду, поведали в МИД республики.

Сообщается, что стороны обсудили сотрудничество, а также региональные и международные вопросы. 

Отмечается, что Баку и Брюссель заинтересованы в развитии диалога по энергетической безопасности, а также "зеленой" энергетике. 

Глава МИД Азербайджана также рассказал о восстановлении освобожденных от армянской оккупации территорий. Стороны отдельно обсудили взаимодействие в области разминирования и поиска пропавших без вести людей.

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