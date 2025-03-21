Глава МИД Азербайджана встретился с Магдаленой Гроно

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял спецпредставителя ЕС Магдалену Гроно.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Магдалена Гроно провели переговоры. Также на встрече присутствовал заместитель генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы по экономическим и глобальным вопросам Саймон Морду, поведали в МИД республики.

Сообщается, что стороны обсудили сотрудничество, а также региональные и международные вопросы.

Отмечается, что Баку и Брюссель заинтересованы в развитии диалога по энергетической безопасности, а также "зеленой" энергетике.

Глава МИД Азербайджана также рассказал о восстановлении освобожденных от армянской оккупации территорий. Стороны отдельно обсудили взаимодействие в области разминирования и поиска пропавших без вести людей.