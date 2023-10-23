Вестник Кавказа

Косачев назвал новые пошлины "самоутверждением США"

Косачев назвал новые пошлины "самоутверждением США"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новые импортные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом – не что иное, как беззаконие мира, основанного на правилах однополярности – это ее кульминация, которая и привела к нынешним реалиям.

Именно беззаконие мира, "основанного на правилах однополярности", и привело к нынешним реалиям - непродуманным, самовольным и непредсказуемым, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, характеризуя новые импортные пошлины, введеннеы президентом США Дональдом Трапмпом.

"Введение американских импортных пошлин по широкому кругу (185 из 195 стран) - это кульминация однополярности, где на том самом полюсе пытаются в качестве "царя горы" единолично утвердиться США, сбрасывая к подножию и союзников по прежде "коллективному" Западу, и просто торговых партнеров"

- Константин Косачев

Если бы мир после завершения "холодной войны" пошел по пути договоренностей о "равенстве и братстве", все могло бы пойти совсем по-другому, а не по примитивному правилу "друзьям - все, врагам – закон", посетовал Косачев, отметив: теперь же народу остается лишь безмолвствовать и ждать завершения продолжающегося шоу.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении зеркальных пошлин на зарубежный импорт, назвав этот шаг "днем возрождения" и началом "золотого века" американской промышленности. Пошлины на товары из 185 стран будут составлять от 10 до 49%, больше всего они ударят по поставкам из Китая и Евросоюза.

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