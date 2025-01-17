Курс доллара США упал на фоне пошлин Трампа

Валютный рынок начал реагировать на введение президентом США Трампом зеркальных пошлин на импорт. Курс доллара США упал.

Курс доллара США начал падение к основным валютам на фоне введенных главой государства Дональдом Трампом пошлин.

Сообщается, что индекс DXY, который отражает динамику курса доллара по отношению к шести иностранным валютам, просел на 0,99%, что стало наибольшим падением в этом году. Евро, канадский доллар, швейцарский франк и некоторые другие валюты усилились.

Европейская валюта на утренних торгах котируется в районе $1,095 против $1,0855 ранее.

Курс фунта достиг $1,3095 против $1,3008 на момент закрытия предыдущей сессии.

Финансовые аналитики предрекают рост инфляции в США.

Напомним, что лидер США Дональд Трамп ранее ввел зеркальные пошлины на импорт товаров. Масштабные налоговые меры затронут импорт из 185 стран мира. России в списке Трампа нет.