Россия – главный импортер яблок из Азербайджана

Азербайджан с начала года нарастил экспорт яблок. Главный импортер – Россия, на ее долю пришлось почти 92% всего экспорта.

За первые два месяца 2025 года Азербайджан увеличил экспорт свежих яблок, приводит данные Государственный комитет статистики республики.

В ведомстве заявили, что с начала года Азербайджан экспортировал свыше 20 тыс т яблок. Общая сумма составила $13,5 млн. Экспорт вырос на 12% в стоимостном и на 13% - в количественном выражении.

В Госкомстате Азербайджана подчеркнули, что главным импортером яблок является России, на долю которой приходится 91,8% всего экспорта яблок.

Стоит добавить, что в прошлом году экспорт азербайджанских яблок составил более 97,7 т яблок. Общая сумма составила почти $62 млн.