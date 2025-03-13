Россия удвоила экспорт в Азербайджан

По данным азербайджанской статистики, за первые два месяца 2025 года Россия почти удвоила продажи товаров и услуг в Азербайджан. Благодаря этому товарооборот двух стран поднялся более чем на две трети.

Госкомстат Азербайджана опубликовал статистику российско-азербайджанского товарооборота за январь-февраль 2025 года, согласно которому торговля между государствами-союзниками выросла почти на 69% в сравнении с январем-февралем 2024 года и приблизилась к $1 млрд.

Уточняется, что в январе-феврале прошлого года Россия и Азербайджан продали друг другу товаров и услуг на $591,2 млн, а в начале текущего года – уже на $998 млн.

Общий рост был обеспечен расширением экспорта из России в Азербайджан: за два месяца российские компании продали на азербайджанском рынке товаров и услуг на $847 млн – в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, когда из РФ в АР было ввезено продукции на $436,2 млн, рост продаж немного превысил 94%.

При этом экспорт из Азербайджана в РФ в начале года снизился: азербайджанских товаров и услуг на российском рынке было продано на почти $151 млн, то есть на 2,7% меньше, чем в январе-феврале 2024 года. Почти весь объем азербайджанского экспорта в РФ составила ненефтяная продукция - $150,8 млн.

Россия по-прежнему лидирует сред стран-импортеров ненефтяной продукции Азербайджана, занимая долю в 31,09% в экспорте республики. По общим объемам товарооборота РФ является третьим торговым партнером Азербайджанской Республики с долей в 11,21% (от $8,9 млрд).

В Госкомстате также обратили внимание, что азербайджанский товарооборот в январе-феврале текущего года в целом вырос на 23,2%. Общий экспорт из Азербайджана в начале года снизился на 0,3% - до $4,8 млрд, а общий импорт повысился на 69,2% - до $4,1 млрд, во что основной вклад внесла именно торговля с РФ.

Двухмесячное внешнеторговое сальдо Азербайджана остается положительным и составляет $628 млн.