Азербайджан нарастил экспорт в Евросоюз

С начала года Азербайджан поставил в ЕС продукции на $3,6 млрд. Азербайджан в этом году превысил экспорт в Европу на 40,8%.

За первые два месяца текущего года Азербайджан экспортировал в европейские государства товаров на $3,6 млрд, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.

Эти данные в процентном выражении на 40,8% больше прошлогодних показателей, а в стоимостном – на $1,1 млрд. В 2024 году Азербайджан поставил в Европу продукции на $2,5 млрд.

В Комитете также отметили, что с января по февраль Азербайджан импортировал европейских товаров на сумму $487 млн – на $129 млн (36%) больше показателей прошлого года.