Евросоюз заинтересован в наращивании поставок газа из Азербайджана

В стартовом диалоге Словаки-Евросоюз по восстановлению словацкой энергобезопасности приняли участие члены руководства Минэнерго Азербайджана и SOCAR. Европейские чиновники выразили им желание увеличить поставки газа из Азербайджана.

Как рассказали в Минэнерго Азербайджана, азербайджанская делегация в составе замминистра Орхана Зейналова и вице-президента SOCAR Эльшада Насирова участвовала в стартовых дискуссиях рабочей группы Словакия-ЕС, созданной для решения проблемы с обеспечением газом словацкого рынка. Брюссель представляла руководитель директората ЕК по энергетики Кристина Лобилло Борреро, а Словакию – министр экономики Денис Сакова.

Напомним, что ранее основным маршрутом поставок газа в Словакию был украинский транзит, прекратившийся с 1 января 2025 года из-за нежелания Киева продлевать контракт с "Газпромом" на прокачку газа в Евросоюз. В поисках новых маршрутов Словакия заинтересовалась возможностями азербайджанского "Южного газового коридора", и с декабря прошлого года часть газа в страну поступает из Азербайджана.

"Представители Европейской комиссии и Словакии подчеркнули стратегическую значимость Азербайджана как надежного партнера в энергетическом секторе. Участники выразили готовность к совместной деятельности и поддержке развития сотрудничества как в области поставок природного газа, так и в сфере зеленой энергетики"

– Минэнерго Азербайджана

Зейналов и Насиров подробно рассказали европейским собеседникам о возможностях по расширению экспорта азербайджанского газа в Евросоюз в различных перспективах. В том числе они говорили о технических мерах, которые необходимо предпринять партнерам для обеспечения более крупных поставок газа в ЕС.

Также представители Азербайджана поведали о республиканских и межгосударственных проектах "зеленой энергии", в которые входят энергомаршруты из Центральной Азии и с побережья Каспийского моря в Европу через Турцию, Грузию и Черное море.