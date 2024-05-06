SOCAR начал поставлять газ в Словакию

Словакия начнет получать азербайджанский газ от госкомпании SOCAR. Это стало возможно благодаря соглашению с компанией SPP.

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR начала поставлять природный газ в Словакию, согласно информации с официального сайта организации.

«1 декабря Госнефтекомпания Азербайджана начала поставки газа компании SPP, являющейся крупнейшим в Словакии государственным поставщиком энергоресурсов»

- сайт SOCAR

Поставки проходят на базе пилотного соглашения между компаниями. В будущем они планируют еще больше укрепить сотрудничество.

Отметим, что Словакия стала двенадцатой страной, принимающей газ от Азербайджана.

Азербайджанский газ в ЕС

Директор Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что пока речь идет о пробных поставках в Словакию.

"Данный контракт с SOCAR предусматривает лишь временные поставки в зимний период, то есть Словакия хочет присмотреться к импорту газа из альтернативных источников, выяснить, как может вообще поступать газ в страну по ранее не использовавшимся маршрутам. Как известно, ожидается, что из России через Украину перестанут идти поставки природного газа в ЕС, в том числе в Словакию. Пока контракт подразумевает 50-100 млн кубометров газа. Если стороны не увидят никаких проблем в транспортировке по существующей инфраструктуре, я думаю, будет подписан долгосрочный контракт", - пояснил он.

"Стоит отметить, что во второй половине этого года Азербайджан диверсифицировал поставки газа в Европу. Если раньше весь экспортный объем прокачивался по Южному газовому коридору через Турцию в Грецию и далее в южном направлении и на север, то теперь, согласно соглашению между SOCAR и турецкой BOTAŞ, азербайджанский газ прокачивается также по интерконнектору между Турцией и Болгарией, откуда газ идет в Румынию, Венгрию и Словакию, так как между этими странами тоже есть интерконнекторы. По данным турецкого Минэнерго, интерконнектор Турция-Болгария имеет мощность 3,5 млрд кубометров газа в год", - сообщил Ильхам Шабан.

Экономист напомнил, что через полтора года в число европейских стран-импортеров азербайджанского газа добавится Албания. "Уже сейчас Азербайджан поставляет газ в 10 европейских стран. В 2026 году, согласно подписанному межправительственному соглашению, импортировать азербайджанский газ будет еще и Албания. С февраля этого года мы начали поставлять газ в Сербию, чуть позже – в Хорватию и Словению. Свое желание покупать азербайджанский газ выразила Босния и Герцеговина. Если и с этим государством будет подписан контракт, то в 2026 году азербайджанский газ будет поступать в 12 европейских стран", - указал он.

"Президент Ильхам Алиев заявлял, что в 2026 году Азербайджан доведет объемы поставок газа в Европу до 14 млрд кубометров, а к концу 2027 года они будут составлять 16 млрд кубометров – вдвое больше поставок 2021 года, когда всего в Европу было прокачано 8,1 млрд кубометров газа. Для расширения с текущих 12 млрд кубометров в год у Азербайджана есть два источника. Во-первых, во втором квартале следующего года начнется добыча природного газа на Азери-Чираг–Гюнешли. Во-вторых, благодаря вводу в эксплуатацию крупных электростанций зеленой энергии – солнечных, ветряных, ГЭС – в стране будет снижаться внутреннее потребление газа (его главный потребитель в Азербайджане – теплоэлектростанции), следовательно, будут высвобождаться дополнительные объемы для экспорта", - заключил Ильхам Шабан.