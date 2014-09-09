SOCAR наращивает сотрудничество в Европе

Компания SOCAR заключила c ESM соглашение о взаимопонимании. Документ предусматривает сотрудничество по укреплению энергобезопасности в Северной Македонии.
Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR заключила с акционерным обществом ESM соглашение о взаимопонимании по расширению сотрудничества в энергосфере.
Как пишет пресс-служба компании, стороны подписали меморандум в столице Северной Македонии Скопье.
Договор предусматривает сотрудничество по укреплению энергобезопасности Северной Македонии и диверсификации источников природного газа.
Кроме того, в соглашении сказано о расширении сотрудничества по поставкам газа зимой и изучении других энергетических проектов.