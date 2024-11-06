SOCAR и Italgas заключили соглашение о партнерстве на COP29

В ходе COP29 был подписан документ о сотрудничестве между энергетическими компаниями SOCAR и Italgas. Это позволит им обмениваться опытом и технологиями.

Нефтяная компания Азербайджана SOCAR и компания Italgas из Италии заключили соглашение о сотрудничестве. Это случилось в ходе COP29, стартовавшего накануне.

Документ подписали вице-президент SOCAR Эльшад Насиров и исполнительный гендиректор İtalgas Паоло Галло.

Компании будут обмениваться опытом с целью ускорить энергетический переход. Они также будут использовать технологию Picarro для обнаружения газовых утечек.

Подписанное соглашение поспособствует стратегическому партнерству между компаниями.

Напомним, что COP29 проходит в азербайджанской столице с 11 ноября. Мероприятие будет длится 10 дней и закончится 22 ноября. В первый день в Баку съехалось делегации из более 80 стран. Тогда президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с несколькими мировыми лидерами, где они обсудили климатическую повестку и цели мероприятия. Подобные встречи продолжились и сегодня.