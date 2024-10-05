Что такое Парижское соглашение по климату: цели, участники и COP29 в Баку

В Баку стартовало самое важное климатическое мероприятие - Конференция ООН по изменению климата COP29. Что такое Парижское соглашение по климату, каковы его цели, обязательства и участники, когда его приняли, подписала ли Парижское соглашение Россия, в чем его отличие от Киотского протокола и что планируется в связи с Парижским соглашением на COP29 в Баку?

Делегации из всех уголков мира, включая первых лиц, собрались в Баку, чтобы обсудить меры по замедлению глобального потепления и выполнению обязательств, взятых на себя в рамках Парижского соглашения.

© Фото: cop29.az

Когда приняли Парижское соглашение по климату?

В начале зимы 2015 года в Париже прошла очередная Конференция ООН по вопросам изменения климата COP21, по ее итогам 12 декабря было одобрено соглашение ставшее пока что наиболее успешным климатическим документом XXI века. Парижское соглашение, доступное для подписания на протяжении одного года с апреля 2016 года по апрель 2017, вступило в силу в начале ноября 2016 года.

© Фото: cop29.az

Какова суть Парижского соглашения?

Парижское соглашение по климату было разработано для того, чтобы предотвратить опасные изменения климата и их серьезные последствия для человечества. Суть соглашения состоит в объединении усилий всех стран мира в борьбе с климатическими изменениями. В том числе, оно предусматривает действия, направленные на уменьшение количества парниковых газов в атмосфере. Это необходимо для того, чтобы средняя температура не превысила отметку в 2°C по сравнению с доиндустриальным периодом (до 1900 года).

© Фото: cop29.az

Каковы цели и обязательства Парижского соглашения?

Цели включают:

Удержание глобальной средней температуры от роста до 2°C;

Принятие мер по ограничению ее роста до 1,5°C;

Корректировка финансовых потоков в соответствии с вектором развития, который отличается низкими показателями выбросов и устойчивостью к климатическим изменениям;

Адаптация к климатическим изменениям и смягчение их последствий без угрозы для производства продовольствия.

Обязательства заключаются в следующем:

Каждый участник определяет собственные цели по сокращению выбросов, представляя их в своих национальных планах;

Участники периодически отчитываются о своих действиях и прогрессе;

Индустриально развитым странам следует в добровольном порядке предоставлять финансовую и технологическую поддержку государствам с развивающейся экономикой в их усилиях по противодействию изменениям климата.

© Фото: cop29.az

Какие страны подписали Парижское соглашение?

По итогам той Парижской конференции соглашение поддержали все участники РКИК ООН. При этом 174 государства и страны ЕС, которые всегда выступают отдельным блоком, подписали соглашение в первый же доступный для этого день, а более 20 участников выразили намерение подписать документ в ближайшем будущем. На сегодняшний день, лишь три страны не ратифицировали соглашение: Ливия, Иран и Йемен. Из трех государств-членов Рамочной конвенции, не ратифицировавших соглашение, основное беспокойство вызывает Иран, входящий в число стран с большим объемом выбросов. Соединенные Штаты вышли из соглашения в 2020 году, но в 2021 году страна вновь примкнула к странам-участникам. Турция ратифицировала Парижское соглашение только три года назад, в один год с Ираком и Южным Суданом, последней в прошлом году присоединилась Эритрея.

© Фото: cop29.az

Что значил выход США из Парижского соглашения?

Еще до своего первого президентского срока Дональд Трамп грозился выйти из климатического соглашения. Всего лишь через несколько дней после вступления Трампа в должность Парижское соглашение вступило в силу, а текст договора запрещал выход США ранее, чем через 4 года. Трамп сообщил о выходе страны в 2017 году, но формально это произошло только в ноябре 2020 года, опять совпав по времени с американскими президентскими выборами. Но первое, что сделал Джо Байден во время своей инаугурации в 2021 году, это подписал указ о возвращении США к климатическому соглашению. Таким образом, с февраля 2021 года и по сей день страна входит в число участников Парижского соглашения. Но на днях стало известно, что во время нового срока Дональда Трампа соглашение по борьбе с изменением климата снова может остаться без США. По данным некоторых американских СМИ, команда Трампа уже работает над исполнительными указами в области климата и энергетики, направленных как на выход из договоренностей с ООН, так и на увеличение объема добываемой нефти.

В каком году Россия ратифицировала Парижское соглашение?

Россия подписала Парижское соглашение 22 апреля 2016 года - в первый же доступный для подписания день. Но окончательное принятие документа заняло больше времени: вместо ратификации российскими властями соглашение было "принято", подписание состоялось 21 сентября 2019 года. Дело в том, что к соглашению можно присоединиться и без ратификации, так как кроме этого способа его формат предусматривает принятие или одобрение. Дмитрий Медведев тогда выбрал вариант "принятия", в этом случае не требовалось одобрение Госдумой.

Как связаны COP и Парижское соглашение?

В 1995 году в столице Германии провели первую конференцию ООН, посвященную вопросам климатических изменений, за которой закрепилась аббревиатура COP. Формат был признан успешным и в 1997 году в Киото состоялся уже третий саммит, на котором приняли Киотский протокол - первый подобный документ в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК). За ним последовали Балийский план действий, Балийский план действий, Канкунские договоренности и Дурбанская платформа. А с 2011 года на платформе COP шла активная работа уже над Парижским договором. На данный момент в рамках РКИК прошло 28 конференций, а 29-я встреча COP началась сегодня в Баку.

В чем отличие Киотского протокола от Парижского соглашения?

Четыре года назад Парижское соглашение полностью заменило Киотский протокол. Таким образом, соглашение 2015 года принимали не в качестве очередной поправки к климатическому договору 1997 года, как было ранее, а как новый улучшенный документ. Киотский протокол был подписан всеми странами кроме четырех, но позднее его покинула Канада, а США отказались договор ратифицировать. У этих соглашений есть ряд отличий, ключевое из них то, что сокращать выбросы парниковых газов обязаны все государства, а не только индустриальные. Поэтому в отличие от Киотского Парижское соглашение уже не нуждалось в механизме квот по выбросам, санкций или какой-либо ответственности за невыполнение обязательств в нем также нет. Кроме того, если в прошлом соглашении какие-либо сроки не были указаны, то теперь подводить итог и увеличивать свой вклад странам необходимо каждые 5 лет.

Что планируется в связи с Парижским соглашением на COP29 в Баку?

Эксперты сходятся во мнении, что для продвижения в выполнении целей климатического соглашения во время COP29 необходимо достичь ощутимых результатов. Ведь несмотря на уже свершившиеся успехи, видны ожидаемые разногласия между сторонами соглашения. Ведь уже в 2025 году странам потребуется представить апдейт по национальным стратегиям, а времени остается мало. Наиболее ожидаемой темой бакинской COP29 будет климатическое финансирование.

В рамках председательства в COP29 азербайджанскими властями было предложено 14 климатических инициатив по устойчивому развитию. В том числе:

создание коридоров по передаче "зеленой" энергии и мест для хранения такой энергии;

обеспечение устойчивости к изменению климата и его последствиям;

производство чистого водорода;

сокращение выбросов метана в секторе переработки;

развертывание "зеленых" цифровых технологий, в связи с чем будет принята декларация о цифровой деятельности.

В РКИК ООН, в свою очередь, призвали положить начало работе международных рынков углеродных единиц. Предполагается достичь консенсуса по статье Парижского соглашения, предусматривающей введение определенных механизмов, чтобы регулировать торговлю углеродными единицами и объем выбросов. Кроме того, в организации призвали ускорить переход к чистой энергетике и согласовать новую цель по климатическому финансированию.