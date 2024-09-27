Почему меняется климат: что происходит с планетой?

С каждым годом экстремальные погодные явления все чаще вызывают серьезные разрушения, гибель людей и животных. В 2024 году по одним странам прокатилась волна жары, другие пострадали от серьезных ливней, тайфунов и ураганов. Что происходит с погодой в мире и насколько это опасно?

Погода всегда была странной?

Экстремальные погодные были всегда, просто не такие частые и масштабные, как сегодня. Нашей планете около 4,5 млрд лет, и за это время она пережила колоссальные изменения: на Земле было и очень жарко, и очень холодно, вода то приходила, то отступала, землетрясения и извержения вулканов радикально меняли облик планеты сотни раз. Климатические трансформации происходили неоднократно, однако сегодня их темп гораздо выше, что чревато серьезными последствиями.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Экстремальные погодные явления и экономика

Чем больше экстремальных погодных явлений, тем сильнее страдает мировая экономика. Ежегодно страны мира теряют почти $145 млрд из-за гибели людей, разрушения домов и предприятий. От погодных катаклизмов страдают сельское хозяйство, животноводство и промышленность, а ущерб, который они наносят здоровью людей, невозможно переоценить.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему так жарко?

Одна из самых распространенных погодных аномалий - экстремальная жара, при которой температура выше среднесуточной нормы держится как минимум в течение трех дней. Из-за потепления (c конца XIX века температура в среднем по планете увеличилась примерно на один градус и продолжает расти) жара становится не только все более частым, но и более продолжительным явлением. Июль 2024 года, например, стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдения погодных явлений. От экстремальной жары страдали и умирали люди в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Америке.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жара случается, когда атмосферный фронт с высоким давлением толкает теплый воздух к земле. Сегодняшняя проблема с жарой заключается в том, что подобных атмосферных фронтов становится все больше по мере нагревания планеты, и, соответственно, экстремально высокая температура в разных частях света будет наблюдаться все чаще.

Почему так много наводнений?

Еще одно последствие нагревания планеты - увеличение объемов водяного пара в атмосфере. В любом месте, над которым проходит влажный воздух, могут начаться сильные осадки: ливни и снежные бури.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Основная причина экстремальных ливней - это атмосферные реки, зоны, где концентрируется водяной пар, напоминающие обычные реки. Когда атмосферная река проходит над горами, например, воздух поднимается выше. На большей высоте воздух охлаждается, пар концентрируется и выпадают осадки. С каждым годом атмосферные реки становятся все больше, поскольку собирают больше пара, который испаряется с поверхности океана. В 2024 году от экстремальных ливней пострадали почти два миллиона человек, в том числе в Центральной Европе, Южной Америке, Африке и даже на Ближнем Востоке.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как образуются ураганы и тайфуны?

Ураганы и тайфуны - это тропические циклоны, то есть погодные системы, при которых облака образуются над тропическими и субтропическими зонами мирового океана. Океаны уязвимы перед потеплением, поскольку 90% тепла, удерживаемого внутри погодной системы, уходит в океан, а не в атмосферу. То есть аккумулируется больше энергии для образования штормов, которые преобразуются в ураганы и тайфуны.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему горят леса?

Еще одно опасное погодное явление - природные пожары, уничтожающие леса и природные зоны по всей планете. Хотя большинство природных пожаров начинаются по вине человека, условия, в которых они возникают, спровоцированы потеплением. Значительную часть года леса по всему миру испытывают нехватку влаги, вследствие чего возгорание происходит гораздо легче. С каждым годом сезоны лесных пожаров начинаются все раньше и длятся все дольше, а их последствия для мировой экосистемы становятся все серьезнее.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему усиливается турбулентность?

Весной и летом 2024 года несколько самолетов разных мировых авиакомпаний пережили серьезные проблемы во время сильной турбулентности: пассажирам становилось плохо, некоторые из них получили травмы, а один человек даже умер от сердечного приступа. Турбулентность - обычное явление для авиатранспорта, однако в последние годы и она усилилась. И турбулентность ясного неба, и грозовая турбулентность связаны с атмосферными явлениями, которые в последние годы становятся все более частыми. По оценкам экспертов, в ближайшие 25 лет турбулентность будет в четыре раза более частым явлением, чем сегодня.