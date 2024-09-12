Вестник Кавказа

Лихорадка Марбург точно не распространится в России – Роспотребнадзор

Лихорадка Марбург точно не распространится в России – Роспотребнадзор
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские власти опровергли возможность распространения в РФ опаснейшего вирусного заболевания из Африки – Марбургской лихорадки. Россиян успокоила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Вирус Марбург если и попадет на территорию России, то не получит распространения, такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она признала, что случаев завоза лихорадки Марбурга в РФ исключать нельзя, и Роспотребнадзор принимает все возможные меры, чтобы не допустить такого развития событий.

"Но распространения в Российской Федерации гарантированно не произойдет, это я вам могу обещать"

– Попова

Напомним, по последним данным ВОЗ в Руанде высокий риск вспышки вируса Марбурга: там зарегистрировано 27 случаев заболевания, причем в девяти оно окончилось смертью заболевших.

Вирус Марбург – симптомы

Марбургская лихорадка – это острое заболевание, его переносчики – питающиеся фруктами летучие мыши. Однако заразиться можно и от другого больного, опасен контакт с биологическими жидкостями, поверхностями и материалами.

Лихорадка Марбург проявляется таким симптомами, как:

  • высокая температура;
  • головная боль, боли в мышцах и животе;
  • рвота и диарея;
  • "осунувшийся" внешний вид, безразличие, вялость;
  • при геморрагическом синдроме множественные кровотечения – носовые, желудочно-кишечные, маточные, кровоизлияния в кожу и глаза.

Заболевание протекает тяжело, поражается печень, ЖКТ и ЦНС. Летальность в среднем 50%.

Лекарств от вируса Марбург нет. Лечение симптоматическое, также обычно устраняют последствия обезвоживания.

Вакцины от Марбургской лихорадки нет.

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