Лихорадка Марбург точно не распространится в России – Роспотребнадзор

Вирус Марбург если и попадет на территорию России, то не получит распространения, такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она признала, что случаев завоза лихорадки Марбурга в РФ исключать нельзя, и Роспотребнадзор принимает все возможные меры, чтобы не допустить такого развития событий.
"Но распространения в Российской Федерации гарантированно не произойдет, это я вам могу обещать"
– Попова
Напомним, по последним данным ВОЗ в Руанде высокий риск вспышки вируса Марбурга: там зарегистрировано 27 случаев заболевания, причем в девяти оно окончилось смертью заболевших.
Вирус Марбург – симптомы
Марбургская лихорадка – это острое заболевание, его переносчики – питающиеся фруктами летучие мыши. Однако заразиться можно и от другого больного, опасен контакт с биологическими жидкостями, поверхностями и материалами.
Лихорадка Марбург проявляется таким симптомами, как:
- высокая температура;
- головная боль, боли в мышцах и животе;
- рвота и диарея;
- "осунувшийся" внешний вид, безразличие, вялость;
- при геморрагическом синдроме множественные кровотечения – носовые, желудочно-кишечные, маточные, кровоизлияния в кожу и глаза.
Заболевание протекает тяжело, поражается печень, ЖКТ и ЦНС. Летальность в среднем 50%.
Лекарств от вируса Марбург нет. Лечение симптоматическое, также обычно устраняют последствия обезвоживания.
Вакцины от Марбургской лихорадки нет.