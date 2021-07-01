Прогресс Грузии впечатлил саудовских инвесторов

Бизнес-делегация из Саудовской Аравии совершила визит в Грузию. Эр-Рияд заинтересован в инвестировании в Грузию и впечатлен экономическим прогрессом.

В Грузию прибыла бизнес-делегация из Саудовской Аравии, которая провела переговоры с главой Минэкономики страны Леваном Давиташвили, и приняла участие в бизнес-форуме.

Министр отметил, что представителей Саудовской Аравии впечатлил экономический прогресс Грузии и стабильность. По его словам, Эр-Рияд заинтересован в инвестировании в отрасли страны.

Он заявил, что на встрече говорилось о конкретных проектах, которые касаются инвестирования в транспортно-логистическую сферу, недвижимость, гостеприимство, нефть, газ и энергетику.

Давиташвили добавил, что созданный Деловой совет будет важной платформой для поощрения экономических отношений между Грузией и Саудовской Аравией.