Вестник Кавказа

Грузия и Казахстан обсудили развитие "Среднего коридора"

встреча Левана Давиташвили и Олжаса Бектенова
© Фото: сайт правительства Казахстана
Глава Минэкономики Грузии в ходе поездки в Казахстан провел переговоры с премьером этой страны. На встрече обсуждались связи двух стран в различных сферах.

В Астане состоялись переговоры главы Минэкономики Грузии и премьер-министра Казахстана. Об этом сказано в сообщении, размещенном 19 сентября на сайте центральноазиатской республики.

Центральной темой встречи Левана Давиташвили и Олжаса Бектенова стало взаимодействие двух стран в различных сферах.

"Рассмотрены вопросы взаимодействия в сферах транспорта и логистики, АПК, энергетики, туризма, авиационной отрасли, а также укрепления культурно-гуманитарных связей"

– пресс-служба правительства

В частности, стороны поговорили о перспективах развития взаимодействия в транзитно-транспортной сфере.

"Казахстан и Грузия активно сотрудничают в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. Перевалка грузов по данному маршруту в прошлом году выросла на 65%, за 8 месяцев текущего года на 69% и достигла 2,9 млн тонн"

– Олжас Бектенов

Премьер РК указал на то, что власти страны уделяют большое внимание вопросам развития Среднего коридора. Он также добавил, что республика намерена нарастить объемы перевозок по ТМТМ до 10 млн тонн грузов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1045 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Нацбанки Грузии и Казахстана нарастят сотрудничество

Нацбанки Грузии и Казахстана нарастят сотрудничество

Токаев назвал Грузию важным партнером Казахстана

Токаев назвал Грузию важным партнером Казахстана

Грузия и Казахстан обсудили перспективы Срединного коридора

Грузия и Казахстан обсудили перспективы Срединного коридора

Казахстан увеличивает рейсы в Грузию

Казахстан увеличивает рейсы в Грузию

Грузия и Казахстан в 2,7 раза нарастили товарооборот

Грузия и Казахстан в 2,7 раза нарастили товарооборот

Прямой рейс свяжет Астану и Батуми

Прямой рейс свяжет Астану и Батуми

Самолеты казахстанской SCAT летом снова будут летать из Астаны и Батуми

Самолеты казахстанской SCAT летом снова будут летать из Астаны и Батуми

Аэропорт и морской порт начнут строить в Грузии в 2024 году

Аэропорт и морской порт начнут строить в Грузии в 2024 году

Токаев призвал страны ЕАЭС развивать &quot;Север-Юг&quot;

Токаев призвал страны ЕАЭС развивать "Север-Юг"

Азербайджан, Грузия и Казахстан создали предприятие в рамках Транскаспийского маршрута

Азербайджан, Грузия и Казахстан создали предприятие в рамках Транскаспийского маршрута

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы