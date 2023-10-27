Грузия и Казахстан обсудили развитие "Среднего коридора"

Глава Минэкономики Грузии в ходе поездки в Казахстан провел переговоры с премьером этой страны. На встрече обсуждались связи двух стран в различных сферах.

В Астане состоялись переговоры главы Минэкономики Грузии и премьер-министра Казахстана. Об этом сказано в сообщении, размещенном 19 сентября на сайте центральноазиатской республики.

Центральной темой встречи Левана Давиташвили и Олжаса Бектенова стало взаимодействие двух стран в различных сферах.

"Рассмотрены вопросы взаимодействия в сферах транспорта и логистики, АПК, энергетики, туризма, авиационной отрасли, а также укрепления культурно-гуманитарных связей"

– пресс-служба правительства

В частности, стороны поговорили о перспективах развития взаимодействия в транзитно-транспортной сфере.

"Казахстан и Грузия активно сотрудничают в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. Перевалка грузов по данному маршруту в прошлом году выросла на 65%, за 8 месяцев текущего года на 69% и достигла 2,9 млн тонн"

– Олжас Бектенов

Премьер РК указал на то, что власти страны уделяют большое внимание вопросам развития Среднего коридора. Он также добавил, что республика намерена нарастить объемы перевозок по ТМТМ до 10 млн тонн грузов.