Нацбанки Грузии и Казахстана нарастят сотрудничество

Грузия и Казахстан заключили меморандум о сотрудничестве в сфере финансов. Документ подписали главы Нацбанков обеих стран.
Нацбанки Грузии и Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве в финансовой сфере. Об этом сообщают грузинские СМИ.
Свои подписи под документом поставили и.о. президента Нацбанка Грузии Натия Турнава и председатель НБ Казахстана Тимур Сулейманов.
"Соглашение касается содействия тесному сотрудничеству в таких основных сферах, как деятельность Центрального банка, платежных систем, финансовых услуг"
– Натия Турнава
На встрече также обсуждались устойчивость и развитие банковской и финансовой систем обеих стран.