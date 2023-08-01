Вестник Кавказа

Нацбанки Грузии и Казахстана нарастят сотрудничество

Нацбанк Грузии
© Фото: страница Нацбанка Грузии в социальных сетях
Грузия и Казахстан заключили меморандум о сотрудничестве в сфере финансов. Документ подписали главы Нацбанков обеих стран.

Нацбанки Грузии и Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве в финансовой сфере. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Свои подписи под документом поставили и.о. президента Нацбанка Грузии Натия Турнава и председатель НБ Казахстана Тимур Сулейманов.

"Соглашение касается содействия тесному сотрудничеству в таких основных сферах, как деятельность Центрального банка, платежных систем, финансовых услуг"

– Натия Турнава

На встрече также обсуждались устойчивость и развитие банковской и финансовой систем обеих стран.

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