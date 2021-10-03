"За Грузию" и "Лело" не смогли объединиться к выборам

Две грузинские оппозиционные партии не смогли объединиться после совместных переговоров. Ранее инициативу о проведении дискуссии предложила президент страны Саломе Зурабишвили.

Партия бывшего премьера Георгия Гахарии "За Грузию" и партия "Лело" во главе с Мамуки Хазарадзе не смогли договориться об объединении перед октябрьскими выборами в парламент, заявила оппозиционная партия экс-премьера. Переговоры длились 3 дня.

В заявлении отметили, что "Лело" не смогла достичь внутренней договоренности, а в условиях скорых выборов переговоры пришлось прекратить, однако дискуссия дала позитивные надежды на то, что в будущем обе партии смогут объединиться в новом парламенте.

"Наша политическая цель — отстранить «Мечту» от власти без возвращения «Национального движения», обеспечить мир в стране и покончить с поляризацией"

- Георгия Гахария

Его партия поблагодарила президента Грузии Саломе Зурабишвили за предложение об объединении, которое она сделала ранее. Тогда она объяснила необходимость подобной дискуссии запросом на "третью силу" среди населения.