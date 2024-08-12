Вестник Кавказа

Зурабишвили проведет переговоры об объединении сил Хазарадзе и Гахария

Президент Грузии Саломе Зурабишвили
© Фото: сайт президента Грузии
Президента Грузии готова выступить организатором переговоров между представителями партии "За Грузию" и коалиции "Сильная Грузия". Ее цель – добиться объединения этих сил перед выборами.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили намерена провести переговоры о возможном объединении перед выборами партии "За Грузию", возглавляемую бывшим премьер-министром Георгием Гахария, и коалицией "Сильная Грузия", которая была образована вокруг партии Мамуки Хазарадзе. Об этом сама глава государства сообщила в ходе брифинга 16 сентября.

Она подчеркнула, что уже направила руководителям обеих партий приглашение в президентский дворец.

"Нужно еще больше упростить выбор для оппозиционного избирателя – позитивный третий центр, которого ждет неопределившийся избиратель и который способен создать нужный заряд в обществе для полной мобилизации"

– грузинский президент

Зурабишвили уточнила, что готова поспособствовать объединению двух проевропейских партий. Она рассчитывает, что они сделаю шаг навстречу друг другу, убедив тем самым избирателей в том, что они многое могут уступить ради спасения европейского будущего республики.

Ранее сегодня основатель партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе заявил, что его него нет проблем с Гахария, а видения их политических сил совпадают.

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