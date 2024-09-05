Вестник Кавказа

Выборы в Грузии: в имитации приняли участие 123 тыс избирателей

Голосование на избирательном участке в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии прошла репетиция парламентских выборов. Мероприятие было призвано опробовать новую технику и объяснить гражданам нововведения.

Накануне в Грузии на 598 избирательных участках состоялась имитация выборов.

В имитации приняли участие около 123 тыс человек, информирует ЦИК Грузии. В рамках репитиционного голосования избиратели узнали, как правильно делать выбор в пользу той или иной партии (закрашивать кружок), ознакомились с работой аппаратов регистрации и подсчета голосов и объяснили другие особенности процесса голосования с использованием современных технологий.

"Примечательно, что процесс имитированного голосования прошел в основном без погрешностей. На некоторых избирательных участках была зафиксирована небольшая техническая погрешность, которая не отразилась на ходе имитированного голосования"

– ЦИК Грузии

Выборы в парламент страны назначены на 26 октября.

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