Выборы в Грузии: в имитации приняли участие 123 тыс избирателей

В Грузии прошла репетиция парламентских выборов. Мероприятие было призвано опробовать новую технику и объяснить гражданам нововведения.
Накануне в Грузии на 598 избирательных участках состоялась имитация выборов.
В имитации приняли участие около 123 тыс человек, информирует ЦИК Грузии. В рамках репитиционного голосования избиратели узнали, как правильно делать выбор в пользу той или иной партии (закрашивать кружок), ознакомились с работой аппаратов регистрации и подсчета голосов и объяснили другие особенности процесса голосования с использованием современных технологий.
"Примечательно, что процесс имитированного голосования прошел в основном без погрешностей. На некоторых избирательных участках была зафиксирована небольшая техническая погрешность, которая не отразилась на ходе имитированного голосования"
– ЦИК Грузии
Выборы в парламент страны назначены на 26 октября.