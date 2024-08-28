Вестник Кавказа

Грузия имитирует парламентские выборы

Выборы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ближайшую среду в Грузии состоится имитация голосования на парламентских выборах с целью научить граждан нововведениям, которые будут применяться 26 октября.

Как рассказали сегодня в ЦИК Грузии, в среду 11 сентября в республике пройдет имитация назначенных на 26 октября парламентских выборов. В связи с этим избирателей приглашают прийти в этот день на избирательные участки (всего 598 по стране) с 10:00 по 17:00 по московскому времени.

Смысл имитации парламентских выборов за 1,5 месяца до их проведения – в представлении гражданам и отработке новейших электоральных технологий, которые будут впервые применяться 26 октября. 11 сентября члены участковых избирательных комиссий будут объяснять избирателям изменившиеся процедуры.

"Также избиратели пройдут процедуры голосования: закрашивание пробного кружочка на бюллетене на столе регистратора, закрашивание кружочка на бюллетене в кабине для тайного голосования, размещение бюллетеня в рамку-конверт для обеспечения тайны, помещая избирательный бюллетень в машину (ящик) для подсчета голосов"

– ЦИК Грузии

ЦИК обратился к населению Грузии с просьбой проявить активность и посетить в среду избирательные участки, чтобы научиться голосовать по-современному.

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