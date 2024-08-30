Вестник Кавказа

"Грузинская мечта" представит предвыборную программу 1 октября

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
Стало известно, когда правящая партия "Грузинская мечта" предаст огласке свою программу, с которой она пойдет на выборы в парламент 2024. Ее приоритеты будут названы чуть меньше чем через месяц.

Предвыборная программа "Грузинской мечты", которая на данный момент является правящей в Грузии, будет представлена общественности 1 октября, рассказал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Однако уже сейчас политик приоткрыл завесу тайны, поведав, что в числе приоритетов "Мечты", если она снова выиграет парламентские выборы, будет запрет самой крупной оппозиционной партии "Единое нацдвижение".

Кобахидзе сравнил нынешнюю жизнь в Грузии с прогулками по минному полю. По его словам, для развития экономики и улучшения социального положения жителей страны надо, чтобы "коллективное Нацдвижение" было признано неконституционным.

"В противном случае у нас будут постоянные препятствия на пути развития

– премьер

Напомним, парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября.

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