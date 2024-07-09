В "Грузинской мечте" объяснили причину выступлений Иванишвили за пуленепробиваемым стеклом

В Грузии объяснили, почему Иванишвили выступает за защитным стеклом и не летает на вертолетах. По словам премьера республики, это делается в целях обеспечения безопасности основателя правящей партии.

Премьер-министр Грузии рассказал, что правящая партия тщательно занимается вопросом обеспечения безопасности ее основателя Бидзины Иванишвили.

Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что в настоящее время существует угроза осуществления теракта против миллиардера, в связи с чем власти приняли особые меры предосторожности.

"Наша политическая команда принимает особые меры для обеспечения безопасности почетного председателя партии, который является главным гарантом мира в Грузии"

– глава правительства

Он заметил, что именно по этой причине Иванишвили не передвигается на вертолете, а на предвыборных собраниях, в которых он участвует, устанавливается специальное пуленепробиваемое стекло.