Вестник Кавказа

Иванишвили стал богаче на $700 млн

Бидзина Иванишвили
© Фото: соцсети Ираклия Кобахидзе
Грузинский миллиардер Бидзина Иванишвили за полгода разбогател на $700 млн. Сейчас его состояние составляет $7,3 млрд.

Состояние основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили достигло $7,3 млрд. Об этом пишет издание Bloomberg.

С начала года миллиардер разбогател на $700 млн. В настоящее время он занимает 369 место в топ-500 миллиардеров мира.

Bloomberg отмечает, что большая часть состояния Иванишвили – акции, активы с фиксированным доходом и наличные денежные средства. У него в коллекции есть также предметы искусства суммарной стоимость $1 млрд.

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