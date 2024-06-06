Вестник Кавказа

Древняя рукопись грузинского монаха за 1 млн фунтов ушла к Иванишвили

Древняя рукопись грузинского монаха за 1 млн фунтов ушла к Иванишвили
© Фото: Соцсети Ираклия Кобахидзе
Грузинский бизнесмен и политик Бидзина Иванишвили приобрел на аукционе Christie's древнюю книгу руки грузинского монаха Иоанна-Зосимы. Цена сделки составила более 1 млн фунтов стерлингов.

Миллиардер Бидзина Иванишвили купил древний рукописный текст руки грузинского монаха Иоанна-Зосимы, выставленный на продажу аукционом Christie's в Лондоне. Об этом написал в соцсетях глава кабмина Грузии Ираклий Кобахидзе.

Сумма сделки составила порядка 1 млн фунтов стерлингов. Предыдущим хозяином артефакта был норвежский собиратель древностей Мартин Шойен.

В книге Иоанна-Зосимы содержатся фрагменты редкого западно-арамейского диалекта.

Иванишвили планирует преподнести книгу в подарок Национальному музею Грузии. Ранее он также передал учреждению работу живописца Нико Пиросмани "Арсенальная гора ночью".

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