Древняя рукопись грузинского монаха за 1 млн фунтов ушла к Иванишвили

Грузинский бизнесмен и политик Бидзина Иванишвили приобрел на аукционе Christie's древнюю книгу руки грузинского монаха Иоанна-Зосимы. Цена сделки составила более 1 млн фунтов стерлингов.
Миллиардер Бидзина Иванишвили купил древний рукописный текст руки грузинского монаха Иоанна-Зосимы, выставленный на продажу аукционом Christie's в Лондоне. Об этом написал в соцсетях глава кабмина Грузии Ираклий Кобахидзе.
Сумма сделки составила порядка 1 млн фунтов стерлингов. Предыдущим хозяином артефакта был норвежский собиратель древностей Мартин Шойен.
В книге Иоанна-Зосимы содержатся фрагменты редкого западно-арамейского диалекта.
Иванишвили планирует преподнести книгу в подарок Национальному музею Грузии. Ранее он также передал учреждению работу живописца Нико Пиросмани "Арсенальная гора ночью".