Древнюю рукопись грузинского монаха могут продать сегодня за 1,5 млн фунтов стерлингов

Сегодня в Лондоне состоится аукцион Christie’s, на котором на продажу будет выставлена рукопись известного грузинского монаха Иоанна-Зосимы, датированная V-VI вв. Эксперты оценивают ее стоимость в 1-1,5 млн фунтов стерлингов.

В Лондоне, на проходящем во вторник аукционе Christie’s, будет выставлена рукопись известного грузинского монаха Иоанна-Зосимы. Информацию о продаже организаторы выложили на своем официальном сайте.

Эксперты оценивают стоимость рукописи в 1-1,5 млн фунтов стерлингов. Книга принадлежит коллекционеру из Норвегии Мартину Шойену.

Рукопись содержит тексты как на грузинском, так и на арамейском языке, в частности, на его западном диалекте.

"Западно-арамейский диалект использовался христианской общиной в Палестине и Трансиордании в V-XIII веках. Сохранилось лишь несколько надписей, палимпсестов (рукопись на пергаменте или папирусе поверх смытого или соскобленного текста – прим. ред.) и рукописей"

– описание лота