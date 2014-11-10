Вестник Кавказа

Древнюю рукопись грузинского монаха могут продать сегодня за 1,5 млн фунтов стерлингов

Древнюю рукопись грузинского монаха могут продать сегодня за 1,5 млн фунтов стерлингов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в Лондоне состоится аукцион Christie’s, на котором на продажу будет выставлена рукопись известного грузинского монаха Иоанна-Зосимы, датированная V-VI вв. Эксперты оценивают ее стоимость в 1-1,5 млн фунтов стерлингов.

В Лондоне, на проходящем во вторник аукционе Christie’s, будет выставлена рукопись известного грузинского монаха Иоанна-Зосимы. Информацию о продаже организаторы выложили на своем официальном сайте.

Эксперты оценивают стоимость рукописи в 1-1,5 млн фунтов стерлингов. Книга принадлежит коллекционеру из Норвегии Мартину Шойену.

Рукопись содержит тексты как на грузинском, так и на арамейском языке, в частности, на его западном диалекте.     

"Западно-арамейский диалект использовался христианской общиной в Палестине и Трансиордании в V-XIII веках. Сохранилось лишь несколько надписей, палимпсестов (рукопись на пергаменте или папирусе поверх смытого или соскобленного текста – прим. ред.) и рукописей"

 – описание лота

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