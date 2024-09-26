Вестник Кавказа

Турпоход с участием мэра пройдет в Кисловодске

Турпоход с участием мэра пройдет в Кисловодске
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
Кисловодск организует туристический поход в Березовое ущелье с участием главы города. Событие пройдет 6 октября и будет включать разнообразные мероприятия со спортивным уклоном.

Масштабный турпоход пройдет по окрестностям Кисловодска. В нем примет участие глава города Евгений Моисеев, рассказали в администрации ставропольского курорта.

Маршрут похода проложили в одном из самых живописных мест Кисловодска – Березовом ущелье. Он составит более 7 км. Туристов и жителей города ждут развлечения на любой вкус: можно принять участие в мастер-классе от опытных альпинистов, поучаствовать в спортивных играх или спеть бардовские песни около костра.

Событие пройдет в рамках Всероссийского дня ходьбы, намеченного на 6 октября.

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