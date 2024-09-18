Вестник Кавказа

Кисловодск отметит Всемирный день туризма бесплатными экскурсиями

Рекламный плакат Ставропольского края
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кисловодске во Всемирный день туризма, 27 сентября, пройдут праздничные мероприятия. На Курортном бульваре откроются интерактивные площадки и пройдут бесплатные экскурсии

Кисловодск готовит для своих жителей и гостей ряд интересных мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября. Они пройдут на Курортном бульваре. Здесь развернутся различные интерактивные площадки. Гости смогут наблюдать за выступлениями артистов, участвовать в викторинах и мастер-классах, а также присоединиться к церемонии принятия в члены клуба «Туристы Кисловодска».

«Также все желающие смогут принять участие в бесплатном марафоне экскурсий. Экскурсии начнутся в пятницу в 10:00 у входа в Визит-центр»

– мэр Кисловодска Евгений Моисеев

Одним из значительных событий станет церемония принятия в члены клуба «Туристы Кисловодска». Этот клуб был создан с целью объединить любителей активного отдыха и культурного туризма. Каждый желающий сможет стать частью этого клуба и принять участие в его дальнейших мероприятиях. Клуб планирует организовывать регулярные экскурсии, проводить лекции и выставки, что сделает отдых более увлекательным и информативным.

Следующим пунктом будет мастер-класс, где все желающие смогут создать уникальный эскиз, вдохновленный местными достопримечательностями.

Проведение подобных мероприятий в Кисловодске делает большой шаг к популяризации курорта как туристического направления, обратил внимание глава города.

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