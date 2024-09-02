Вестник Кавказа

Турпоток в Кисловодск летом 2024 года увеличился на 10%

Кисловодский национальный парк
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Турпоток в Кисловодск летом 2024 года увеличился на 10% в сравнении с 2023 годом. Средний срок пребывания отдыхающих в гостиницах и санаториях курорта составил девять дней.

Кисловодск традиционно является одним из самых популярных курортов России. Лето 2024 года стало особенно успешным для курорта, так как число туристов возросло на 10% по сравнению с предыдущим годом. Это увеличение связано с различными факторами, включая улучшение инфраструктуры, привлекательные предложения гостиниц и санаториев.

Так, за последние несколько лет в Кисловодске было реализовано множество проектов по обновлению городской инфраструктуры. Обновление дорог, развитие системы общественного транспорта и благоустройство парков повысили комфорт пребывания туристов.

«Согласно статистическим данным, за прошедшие три летних месяца Кисловодск посетило рекордное количество туристов - около 141 тыс. человек. Новый показатель значительно превысил результаты аналогичного периода прошлого года. В 2023 году за три летних месяца город-курорт посетило около 128 тыс. человек. Рост турпотока составил 10%»

– глава города-курорта Евгений Моисеев

Санатории и гостиницы Кисловодска предложили новые wellness-программы. Наличие СПА-процедур, массажей и фитнес-услуг становится неотъемлемой частью отдыха.

Активная реклама Кисловодска как курорта с уникальными возможностями также способствовала росту потока туристов. Разработка эффективных рекламных стратегий с акцентом на достоинства курорта, включающих его природные красоты и климатотерапию, привела к значительному увеличению интереса со стороны отдыхающих.

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