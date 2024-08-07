Вестник Кавказа

Первая зарядная станция для электромобилей открыта в Кисловодске

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кисловодске заработала первая в городе зарядная станции для электромобилей. Она установлена на парковке неподалеку от здания мэрии.

В Кисловодске заработала первая в городе станция, где владельцы электрокаров смогут подзарядить машины.

«Новый комплекс оснащен мощностью 150 киловатт, что позволяет заряжать одновременно два автомобиля. Станция оборудована специальными коннекторами для электрокаров европейского, китайского и японского типов, что делает ее универсальной и удобной для всех владельцев электротранспорта»

– городская администрация

В администрации города пояснили, что данный шаг обусловлен растущим спросом на экологически чистые транспортные средства и стремлением к улучшению экологической ситуации в городе.

Сообщается, что зарядная станция была установлена в непосредственной близости от горадминистрации. Мощность станции достаточна для одновременной зарядки 2 авто.  Также в администрации курорта отметили, что установка станции осуществляется в рамках федеральной программы.

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