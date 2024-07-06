Вестник Кавказа

Еще одна заправка для электромобилей появилась в Железноводске

Еще одна заправка для электромобилей появилась в Железноводске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Зарядить электромобиль теперь можно в двух местах в Железноводске, рассказали власти ставропольского города-курорта. Новая заправка открылась у популярной туристической локации.

Вторая зарядка для электромобилей заработала в Железноводске, сообщили в администрации города-курорта.

В сообщении уточняется, что станция теперь действует в районе озера "30"Ка".

Электрозаправка снабжена специальной парковочной зоной. Разместив в ней электромобиль для зарядки, его владелец сможет заправиться так, чтобы не мешать никому на дороге.

Более того, в скором времени планируется запустить еще одну такую зарядную станцию. Где именно она будет находиться – не уточняется.

Отметим, что первая электрозаправка заработала в Железноводске более года назад. Она была открыта неподалеку от парка имени Станислава Говорухина.

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