Еще одна заправка для электромобилей появилась в Железноводске

Зарядить электромобиль теперь можно в двух местах в Железноводске, рассказали власти ставропольского города-курорта. Новая заправка открылась у популярной туристической локации.

Вторая зарядка для электромобилей заработала в Железноводске, сообщили в администрации города-курорта.

В сообщении уточняется, что станция теперь действует в районе озера "30"Ка".

Электрозаправка снабжена специальной парковочной зоной. Разместив в ней электромобиль для зарядки, его владелец сможет заправиться так, чтобы не мешать никому на дороге.

Более того, в скором времени планируется запустить еще одну такую зарядную станцию. Где именно она будет находиться – не уточняется.

Отметим, что первая электрозаправка заработала в Железноводске более года назад. Она была открыта неподалеку от парка имени Станислава Говорухина.