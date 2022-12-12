Железноводск станет огромным кинотеатром и съемочной площадкой для всех желающих

По замыслу организаторов, фестиваль должен возродить интерес к российской культуре и ее традициям, а также способствовать организации нового культурного кластера на юге России.
Глава Железноводска Евгений Бакулин:
Цель проведения кинофестиваля в Железноводске – привлечение внимания широкой зрительской аудитории к лучшим образцам российского кино, встречи с талантливыми кинематографистами, предоставление возможности передачи опыта молодому поколению артистов и режиссеров. Мы подготовили множество интересных проектов и пригласили “звездных” гостей, которые, я уверен, не оставят равнодушными никого.
На кинофестивале покажут отечественные фильмы, выступят деятели искусства, а также пройдут концерты и творческие вечера.
Откроется фестиваль 26 сентября в Доме Культуры имени Пускепалиса киноконцертом "Лучше гор могут быть только горы", посвященным творчеству Владимира Высоцкого. Популярные артисты и режиссеры театра и кино исполнят его песни из фильмов:
- "В холода, в холода"
- "Песня о друге"
- "Прощание с горами"
- "Баллада о борьбе"
- "Дом хрустальный"
- "Эх, раз, еще раз".
На сцене установят плазменные панели, демонстрирующие фрагменты из кинофильмов, где играл Владимир Высоцкий.
В рамках программы "Великие полководцы России" покажут фильмы
- "Чапаев" (1934, реж. Г. Васильев, С. Васильев)
- "АдмиралЪ" (2008, реж. А. Кравчук)
- "Блиндаж" (2024, реж. М. Горобец).
Программа "Любимые книги на экране" посвящена экранизациям художественных произведений:
- "Онегин" (2024, реж. С. Андреасян)
- "Мастер и Маргарита" (2023, реж. М. Локшин, 157 мин.)
- "100 лет тому вперед" (2024, реж. А. Андрющенко).
Также зрителей ожидает цикл специальных показов фильмов-победителей и фильмов-призеров российских кинофестивалей 2023 и 2024 годов, пока незнакомых широкой российской публике:
- "Воздух" (2023, реж. А. Герман-мл.)
- "Чайка" (2023, реж. П.Лазарева)
- "Свет" (2023, реж. А. Коломеец).
Гости FERRUM-24 также увидят кинокартины в уникальном формате – с пленки 35 мм. Показы с пленки будут организованы в партнерстве с Госфильмофондом России – основным архивом кинофильмов РФ, членом Международной федерации киноархивов (FIAF). У жителей и гостей Железноводска появится возможность увидеть фильмы так, как их задумали их авторы:
- "Иван Васильевич меняет профессию" (1973, реж. Л. Гайдай)
- "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966, реж. Л. Гайдай)
- "Любовь и голуби" (1984, реж. В. Меньшов).
Кроме того, Госфильмофонд России представит выставку редких плакатов к советским картинам, в разных уголках города будут работать интерактивные площадки "Снимается кино!", дающие возможность всем желающим принять непосредственное участие в узнаваемых сценах из "Иван Васильевич меняет профессию" и "Бриллиантовой руки". Артисты в образах режиссеров, операторов, реквизиторов и гримеров создадут иллюзию съемок новой версии культовых картин. Прохожих будут приглашать на кастинги и репетиции.
27 и 28 сентября на центральной площади Железноводска под открытым небом пройдут концерты известных российских музыкантов.
Проект "ГОРШЕНЕВ" во главе с лидером коллектива Алексеем Горшеневым сыграют большую программу "Песни брата", посвященную брату Алексея – Михаилу Горшеневу "Горшку" – лидеру группы "Король и шут". В концерте будут исполнены самые известные песни культовой российской группы. Лидер команды вечно молодых и хранитель главных смыслов о вечности, разуме и любви Сергей Бобунец представит программу, состоящую из лучших песен группы "Смысловые Галлюцинации" и сольных песен.
В Пушкинской галерее пройдут творческие встречи и мастер классы с российскими актерами разных поколений.
Студенты Российского института театрального искусства (ГИТИС) представят киномюзикл "Джаз. Девушки. И не только…".
Cтриминговый видеосервис фильмов и сериалов PREMIER подготовит новинку сезона и хит в рамках формата "сериальных ночей" на площади.
У Пушкинской галереи гости фестиваля смогут увидеть модное дефиле по мотивам образов из фильмов Леонида Гайдая и выдающихся кинолент советской эпохи об отдыхе в санаториях и на курортах.
29 сентября на площади города пройдет киноконцерт-закрытие с участием звезд российского театра и кино "Кавказская пленница и другие…", посвященный юбилею Леонида Гайдая. Зрители в живом исполнении услышат песни
- "Помоги мне"
- "Песня про зайцев"
- "Остров невезения"
- "Песенка о медведях"
- "Звенит январская вьюга".
На плазменных панелях, установленных на сцене, будут демонстрироваться фрагменты из комедий Гайдая. После завершения концерта на огромном экране покажут фильм-сюрприз, снятый в регионе Кавминвод.