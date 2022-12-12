Вестник Кавказа

Железноводск станет огромным кинотеатром и съемочной площадкой для всех желающих

"Вестник Кавказа"
Озеро в Железноводске
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
С 26 по 29 сентября в городе-курорте Железноводске пройдет первый кинофестиваль FERRUM-24. Кинопоказы призваны познакомить жителей Кавказских минеральных вод и многочисленных туристов, предпочитающих бархатный сезон, с советским кинонаследием. Расскажем, что ждет на фестивале местных жителей и отдыхающих.

По замыслу организаторов, фестиваль должен возродить интерес к российской культуре и ее традициям, а также способствовать организации нового культурного кластера на юге России.

Глава Железноводска Евгений Бакулин:

Цель проведения кинофестиваля в Железноводске – привлечение внимания широкой зрительской аудитории к лучшим образцам российского кино, встречи с талантливыми кинематографистами, предоставление возможности передачи опыта молодому поколению артистов и режиссеров. Мы подготовили множество интересных проектов и пригласили “звездных” гостей, которые, я уверен, не оставят равнодушными никого.

На кинофестивале покажут отечественные фильмы, выступят деятели искусства, а также пройдут концерты и творческие вечера.

Откроется фестиваль 26 сентября в Доме Культуры имени Пускепалиса киноконцертом "Лучше гор могут быть только горы", посвященным творчеству Владимира Высоцкого. Популярные артисты и режиссеры театра и кино исполнят его песни из фильмов:

  • "В холода, в холода"
  • "Песня о друге"
  • "Прощание с горами"
  • "Баллада о борьбе"
  • "Дом хрустальный"
  • "Эх, раз, еще раз".

На сцене установят плазменные панели, демонстрирующие фрагменты из кинофильмов, где играл Владимир Высоцкий.

В рамках программы "Великие полководцы России" покажут фильмы

  • "Чапаев" (1934, реж. Г. Васильев, С. Васильев)
  • "АдмиралЪ" (2008, реж. А. Кравчук)
  • "Блиндаж" (2024, реж. М. Горобец).

Программа "Любимые книги на экране" посвящена экранизациям художественных произведений:

  • "Онегин" (2024, реж. С. Андреасян)
  • "Мастер и Маргарита" (2023, реж. М. Локшин, 157 мин.)
  • "100 лет тому вперед" (2024, реж. А. Андрющенко).

Также зрителей ожидает цикл специальных показов фильмов-победителей и фильмов-призеров российских кинофестивалей 2023 и 2024 годов, пока незнакомых широкой российской публике:

  • "Воздух" (2023, реж.  А. Герман-мл.)
  • "Чайка" (2023, реж. П.Лазарева)
  • "Свет" (2023, реж. А. Коломеец).

Гости FERRUM-24 также увидят кинокартины в уникальном формате – с пленки 35 мм. Показы с пленки будут организованы в партнерстве с Госфильмофондом России – основным архивом кинофильмов РФ, членом Международной федерации киноархивов (FIAF). У жителей и гостей Железноводска появится возможность увидеть фильмы так, как их задумали их авторы:

  • "Иван Васильевич меняет профессию" (1973, реж. Л. Гайдай)
  • "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966, реж. Л. Гайдай)
  • "Любовь и голуби" (1984, реж. В. Меньшов).

Кроме того, Госфильмофонд России представит выставку редких плакатов к советским картинам, в разных уголках города будут работать интерактивные площадки "Снимается кино!", дающие возможность всем желающим принять непосредственное участие в узнаваемых сценах из "Иван Васильевич меняет профессию" и "Бриллиантовой руки". Артисты в образах режиссеров, операторов, реквизиторов и гримеров создадут иллюзию съемок новой версии культовых картин. Прохожих будут приглашать на кастинги и репетиции.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

27 и 28 сентября на центральной площади Железноводска под открытым небом пройдут концерты известных российских музыкантов.

Проект "ГОРШЕНЕВ" во главе с лидером коллектива Алексеем Горшеневым сыграют большую программу "Песни брата", посвященную брату Алексея – Михаилу Горшеневу "Горшку" – лидеру группы "Король и шут". В концерте будут исполнены самые известные песни культовой российской группы. Лидер команды вечно молодых и хранитель главных смыслов о вечности, разуме и любви Сергей Бобунец представит программу, состоящую из лучших песен группы "Смысловые Галлюцинации" и сольных песен.

В Пушкинской галерее пройдут творческие встречи и мастер классы с российскими актерами разных поколений.

Студенты Российского института театрального искусства (ГИТИС) представят киномюзикл "Джаз. Девушки. И не только…".

Cтриминговый видеосервис фильмов и сериалов PREMIER подготовит новинку сезона и хит в рамках формата "сериальных ночей" на площади.

Пушкинская галерея в Железноводске
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“

У Пушкинской галереи гости фестиваля смогут увидеть модное дефиле по мотивам образов из фильмов Леонида Гайдая и выдающихся кинолент советской эпохи об отдыхе в санаториях и на курортах.

29 сентября на площади города пройдет киноконцерт-закрытие с участием звезд российского театра и кино "Кавказская пленница и другие…", посвященный юбилею Леонида Гайдая. Зрители в живом исполнении услышат песни

  • "Помоги мне"
  • "Песня про зайцев"
  • "Остров невезения"
  • "Песенка о медведях"
  • "Звенит январская вьюга".

На плазменных панелях, установленных на сцене, будут демонстрироваться фрагменты из комедий Гайдая. После завершения концерта на огромном экране покажут фильм-сюрприз, снятый в регионе Кавминвод.

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