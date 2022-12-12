Железноводск станет огромным кинотеатром и съемочной площадкой для всех желающих

С 26 по 29 сентября в городе-курорте Железноводске пройдет первый кинофестиваль FERRUM-24. Кинопоказы призваны познакомить жителей Кавказских минеральных вод и многочисленных туристов, предпочитающих бархатный сезон, с советским кинонаследием. Расскажем, что ждет на фестивале местных жителей и отдыхающих.

По замыслу организаторов, фестиваль должен возродить интерес к российской культуре и ее традициям, а также способствовать организации нового культурного кластера на юге России.

Глава Железноводска Евгений Бакулин:

Цель проведения кинофестиваля в Железноводске – привлечение внимания широкой зрительской аудитории к лучшим образцам российского кино, встречи с талантливыми кинематографистами, предоставление возможности передачи опыта молодому поколению артистов и режиссеров. Мы подготовили множество интересных проектов и пригласили “звездных” гостей, которые, я уверен, не оставят равнодушными никого.

На кинофестивале покажут отечественные фильмы, выступят деятели искусства, а также пройдут концерты и творческие вечера.

Откроется фестиваль 26 сентября в Доме Культуры имени Пускепалиса киноконцертом "Лучше гор могут быть только горы", посвященным творчеству Владимира Высоцкого. Популярные артисты и режиссеры театра и кино исполнят его песни из фильмов:

"В холода, в холода"

"Песня о друге"

"Прощание с горами"

"Баллада о борьбе"

"Дом хрустальный"

"Эх, раз, еще раз".

На сцене установят плазменные панели, демонстрирующие фрагменты из кинофильмов, где играл Владимир Высоцкий.

В рамках программы "Великие полководцы России" покажут фильмы

"Чапаев" (1934, реж. Г. Васильев, С. Васильев)

"АдмиралЪ" (2008, реж. А. Кравчук)

"Блиндаж" (2024, реж. М. Горобец).

Программа "Любимые книги на экране" посвящена экранизациям художественных произведений:

"Онегин" (2024, реж. С. Андреасян)

"Мастер и Маргарита" (2023, реж. М. Локшин, 157 мин.)

"100 лет тому вперед" (2024, реж. А. Андрющенко).

Также зрителей ожидает цикл специальных показов фильмов-победителей и фильмов-призеров российских кинофестивалей 2023 и 2024 годов, пока незнакомых широкой российской публике:

"Воздух" (2023, реж. А. Герман-мл.)

"Чайка" (2023, реж. П.Лазарева)

"Свет" (2023, реж. А. Коломеец).

Гости FERRUM-24 также увидят кинокартины в уникальном формате – с пленки 35 мм. Показы с пленки будут организованы в партнерстве с Госфильмофондом России – основным архивом кинофильмов РФ, членом Международной федерации киноархивов (FIAF). У жителей и гостей Железноводска появится возможность увидеть фильмы так, как их задумали их авторы:

"Иван Васильевич меняет профессию" (1973, реж. Л. Гайдай)

"Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966, реж. Л. Гайдай)

"Любовь и голуби" (1984, реж. В. Меньшов).

Кроме того, Госфильмофонд России представит выставку редких плакатов к советским картинам, в разных уголках города будут работать интерактивные площадки "Снимается кино!", дающие возможность всем желающим принять непосредственное участие в узнаваемых сценах из "Иван Васильевич меняет профессию" и "Бриллиантовой руки". Артисты в образах режиссеров, операторов, реквизиторов и гримеров создадут иллюзию съемок новой версии культовых картин. Прохожих будут приглашать на кастинги и репетиции.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

27 и 28 сентября на центральной площади Железноводска под открытым небом пройдут концерты известных российских музыкантов.

Проект "ГОРШЕНЕВ" во главе с лидером коллектива Алексеем Горшеневым сыграют большую программу "Песни брата", посвященную брату Алексея – Михаилу Горшеневу "Горшку" – лидеру группы "Король и шут". В концерте будут исполнены самые известные песни культовой российской группы. Лидер команды вечно молодых и хранитель главных смыслов о вечности, разуме и любви Сергей Бобунец представит программу, состоящую из лучших песен группы "Смысловые Галлюцинации" и сольных песен.

В Пушкинской галерее пройдут творческие встречи и мастер классы с российскими актерами разных поколений.

Студенты Российского института театрального искусства (ГИТИС) представят киномюзикл "Джаз. Девушки. И не только…".

Cтриминговый видеосервис фильмов и сериалов PREMIER подготовит новинку сезона и хит в рамках формата "сериальных ночей" на площади.

© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“

У Пушкинской галереи гости фестиваля смогут увидеть модное дефиле по мотивам образов из фильмов Леонида Гайдая и выдающихся кинолент советской эпохи об отдыхе в санаториях и на курортах.

29 сентября на площади города пройдет киноконцерт-закрытие с участием звезд российского театра и кино "Кавказская пленница и другие…", посвященный юбилею Леонида Гайдая. Зрители в живом исполнении услышат песни

"Помоги мне"

"Песня про зайцев"

"Остров невезения"

"Песенка о медведях"

"Звенит январская вьюга".

На плазменных панелях, установленных на сцене, будут демонстрироваться фрагменты из комедий Гайдая. После завершения концерта на огромном экране покажут фильм-сюрприз, снятый в регионе Кавминвод.