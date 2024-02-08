Установлены первые электрозаправки для авто вне Владикавказа

В Ардоне, Дигоре и Моздоке будут установлены заправки для электромобилей. Всего планируется возвести 25 заправочных станций до конца года.

В североосетинских городах Ардон, Дигора и Моздок установлены первые заправки для электромобилей.

«Теперь ЭЗС работают не только во Владикавказе, но и в районах республики. Открыли две зарядные станции в Ардоне, одну в Дигоре, до конца недели установим ещё по одной в Беслане и Моздоке. Ещё одна станция появится во Владикавказе»

– глава региона Сергей Меняйло.

Также по его словам в республике до конца текущего года будет оборудовано порядка 25 зарядных станций. Также стоит отметить, что установка заправок для электромобилей в таких городах, как Ардон, Дигора и Моздок, является первым шагом в направлении создания доступной и удобной инфраструктуры для владельцев электромобилей, способствуя расширению возможностей для использования данного типа транспорта как в повседневной жизни, так и в сфере туризма.

Одним из основных преимуществ электромобилей является то, что отсутствие выбросов помогает оберегать экологию региона. кроме того, электромобили позволят снижать зависимость от нефтепродуктов, что в конечном итоге способствует снижению уровня загрязнения окружающей среды. Также электрокары экономичны в эксплуатации.