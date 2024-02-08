Вестник Кавказа

Установлены первые электрозаправки для авто вне Владикавказа

Установлены первые электрозаправки для авто вне Владикавказа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ардоне, Дигоре и Моздоке будут установлены заправки для электромобилей. Всего планируется возвести 25 заправочных станций до конца года.

В североосетинских городах Ардон, Дигора и Моздок установлены первые заправки для электромобилей.

«Теперь ЭЗС работают не только во Владикавказе, но и в районах республики. Открыли две зарядные станции в Ардоне, одну в Дигоре, до конца недели установим ещё по одной в Беслане и Моздоке. Ещё одна станция появится во Владикавказе»

– глава региона Сергей Меняйло.

Также по его словам в республике до конца текущего года будет оборудовано порядка 25  зарядных станций. Также стоит отметить, что установка заправок для электромобилей в таких городах, как Ардон, Дигора и Моздок, является первым шагом в направлении создания доступной и удобной инфраструктуры для владельцев электромобилей, способствуя расширению возможностей для использования данного типа транспорта как в повседневной жизни, так и в сфере туризма.

Одним из основных преимуществ электромобилей является то, что отсутствие выбросов помогает оберегать экологию региона. кроме того, электромобили позволят снижать зависимость от нефтепродуктов, что в конечном итоге способствует снижению уровня загрязнения окружающей среды. Также электрокары экономичны в эксплуатации.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1975 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Дети Северной Осетии познают анатомию на цифровых 3D моделях

Дети Северной Осетии познают анатомию на цифровых 3D моделях

Приют для бездомных собак продолжают строить в Моздоке

Приют для бездомных собак продолжают строить в Моздоке

В Моздоке высадили Аллею русской азбуки

В Моздоке высадили Аллею русской азбуки

Электроэнергию у жителей Моздока будут считать интеллектуальные приборы

Электроэнергию у жителей Моздока будут считать интеллектуальные приборы

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы