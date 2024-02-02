Электромобиль можно будет подзарядить в Карачаево-Черкесии

КЧР подключилась к проекту по установке заправок для электрокаров. Планируется, что в республике в этом году будет установлено шесть подобных объектов.

Шесть электрозаправок установят в КЧР в течение этого года. Как отметили в пресс-службе региона, станции будут установлены в республиканской столице, а также на трассах, ведущих к основным рекреационным зонам республики.

«Зарядные станции будут располагаться преимущественно в республиканской столице, а также на дорогах следования к курортам Карачаево-Черкесии»

– пресс-служба главы и правительства региона.

Напомним, что бюджет получил от центра на реализацию данного проекта 15 млн рублей. Ранее сообщалось, что в 2024 году в РФ планирует выпустить 36 тыс электрокаров.