Узбекистан создаст сеть сервисов для электромобилей

Власти Узбекистана приняли решение создать в стране сеть зарядных станций для растущего парка электромобилей, чего требует веление времени: более трети импорта составляют именно такие автомобили.

В Узбекистане будет создана сеть станций зарядки электромобилей – такое решение принял Шавкат Мирзиеев, ознакомившись с презентацией по расширению производства электромобилей, сообщает пресс-служба президента.

"О востребованности работы в данном направлении свидетельствует тот факт, что за последние три года продажа электромобилей в Узбекистане выросла в 10 раз, в 2023 году 35% импорта автомобилей составили электрические и гибридные автомобили"

- пресс-служба президента Узбекистана

Президент страны поручил ответственным лицам расширить ранее определенные планы в отрасли и ускорить реализацию проектов по внедрению передовых технологий, чтобы стать конкурентоспособными в этой сфере, а также начать подготовку соответствующих специалистов.

Напомним, на совещании в декабре минувшего 2023 года Мирзиеев подчеркнул растущий спрос на электромобили и дал указания по освоению этой сферы, создав интегрированную систему, включающую инженерные центры, научные институты и лаборатории.