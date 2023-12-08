Завод электромобилей откроется скоро в Узбекистане

Электромобили будут выпускать в Узбекистане. Открытие такого завода обсуждалось на совещании у президента. Речь шла и о развитии автомобилестроения.

Собственные электромобили появятся в Узбекистане, подробности обсуждались на совещании под руководством президента Шавката Мирзиеева.

Завод электромобилей будет запущен уже в следующем году. Он сможет выпускать 10 тыс электромобилей ежегодно.

В ходе совещания говорилось, что переход на производство электромобилей – общемировой тренд, и промедление с освоением этого направления чревато будущими сложностями в борьбе с конкурентами.

Глава государства обратил внимание на большое значение выпуска электромобилей. Мирзиеев также поручил освоить производство запчастей.

В то же время, было отмечено, что спрос на обычные автомобили пока по-прежнему высок, конкуренция сильна и на внутреннем, и на внешнем рынках.

"Отныне и акционерное общество “Узавтосаноат” должно прилагать больше усилий к расширению модельного ряда, улучшению качества, снижению себестоимости продукции, работать в условиях конкуренции"

– пресс-служба президента