Миллион автомобилей будет производить Узбекистан к 2030 году

Выпуск легковых машин в Узбекистане к началу 2040-х годов должен достичь показатель 1 млн в год. Такая цель была озвучена на совещании у президента страны.

Узбекским автомобилестроителям предстоит к 2030 году довести производство легковушек до миллиона в год, стало известно на совещании под руководством главы государства.

Участники заседания согласовали шаги, которые надо предпринять в будущем году, чтобы достичь поставленной цели.

На совещании было подчеркнуто, что, несмотря на бурный рост популярности электромобилей, традиционные автомобили также пока не теряет позиций.

"Отныне и акционерное общество "Узавтосаноат" должно прилагать больше усилий к расширению модельного ряда, улучшению качества, снижению себестоимости продукции, работать в условиях конкуренции, отмечалось на совещании"

– пресс-служба главы государства

Шавкат Мирзиеев также обратил внимание на то, что компания должна ускорить процессы трансформации. Среди прочих целей – сокращение затрат.