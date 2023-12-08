Миллион автомобилей будет производить Узбекистан к 2030 году

Узбекским автомобилестроителям предстоит к 2030 году довести производство легковушек до миллиона в год, стало известно на совещании под руководством главы государства.
Участники заседания согласовали шаги, которые надо предпринять в будущем году, чтобы достичь поставленной цели.
На совещании было подчеркнуто, что, несмотря на бурный рост популярности электромобилей, традиционные автомобили также пока не теряет позиций.
"Отныне и акционерное общество "Узавтосаноат" должно прилагать больше усилий к расширению модельного ряда, улучшению качества, снижению себестоимости продукции, работать в условиях конкуренции, отмечалось на совещании"
– пресс-служба главы государства
Шавкат Мирзиеев также обратил внимание на то, что компания должна ускорить процессы трансформации. Среди прочих целей – сокращение затрат.