Россия построит уникальную АЭС в Узбекистане

Атомная электростанция в Узбекистане может быть создана с использованием особой технологии. Речь идет о сухих градирнях, рассказали в Росатоме.

Строительство АЭС в Узбекистане может быть осуществлено на базе технологии сухой градирни – этот вариант больше подходит для страны, страдающей от дефицита воды, рассказала директор одного из департаментов Росатома Полина Лион.

По ее словам, согласно некоторым прогнозам, уже к 2050 году воды в Узбекистане не останется. Поэтому Росатом обсуждает с заказчиками возможность применения технологии сухой градирни.

"Сложное достаточно технологическое решение, но мы думаем немножко вперед. И, на самом деле, вопрос минимального водопотребления для атомной энергетики тоже такой серьезный на повестке"

– представитель Росатома

Градирня – это устройство для охлаждения воды, иначе называемое охладительная башня, на АЭС они нужны для охлаждения реактора. При использовании сухой градирни вода при этом не испаряется.