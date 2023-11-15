Узбекистан переходит на чрезвычайный режим экономии воды

Дефицит воды, от которого страдает Узбекистан, будет только расти, если не принимать необходимые меры. Поэтому в 2024 году и далее впредь будут предприниматься чрезвычайные меры для сбережения воды, заявил президент страны.

Ситуация с нехваткой воды в Узбекистане уже сейчас остра и в будущем может достичь угрожающих масштабов. Президент Шавкат Мирзиеев озвучил основные меры, которые планируется предпринять для смягчения проблемы.

По его словам, в следующем году Узбекистан начнет переходить на чрезвычайный режим в рамках экономии воды.

В общей сложности глава государства назвал три основополагающие задачи.

Бетонирование каналов и арыков. Из-за естественного покрытия в них страна недополучает доходов на $5 каждый год. Поэтому 2024-й станет "ударным годом" по бетонированию каналов. Активное внедрение технологий по сбережению воды. Рационализация решений по доставке воды для удешевления процесса.