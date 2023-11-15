Вода в Узбекистане: особые кредиты введут для бережливых фермеров

Экономия воды в Узбекистане станет одним из ключевых направлений работы властей в 2024 году, заявил президент. Одна из предложенных мер – специальные кредиты для фермеров на внедрение водосберегающих технологий.

Фермерам в Узбекистане помогут побыстрее перейти на сельскохозяйственные технологии, позволяющие беречь ценнейший ресурс – воду. Новые инициативы озвучил президент Шавкат Мирзиеев.

Теперь для тех, кто хочет задействовать водосберегающие технологии, запускается кредитная линия. Срок погашения кредита – 5 лет, действует двухлетний льготный период. Кредит и договоры с поставщиками оборудования можно будет оформить на специальной платформе онлайн.

Государство поможет фермерам и провести лазерное нивелирование земель. Такое выравнивание поверхности почвы позволяет максимально рационально использовать воду – отсутствуют стоки и заболачивание. Для его стимуляции продолжится субсидирование 15% от стоимости сельскохозяйственной техники, и почти трети от цены лазерных нивелиров.

Отметим, что после 2026 года тем, кто не провел лазерное нивелирование, придется платить повышенные налоги.